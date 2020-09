Calciomercato Fiorentina – Offerta per Martinez Quarta (Di martedì 29 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ha ufficialmente presentato un’Offerta al River Plate per il difensore Martinez Quarta. Il River Plate non non ha accettato la proposta ma i viola continuano a lavorare per provare a chiudere l’accordo tra i due club e portare il giovane difensore in Italia. Martinez Quarta sarebbe l’alternativa per sostituire Milenkovic, obiettivo dell’Inter (nel caso parta Skriniar) oppure Pezzella. Calciomercato Fiorentina – Offerta per Martinez Quarta Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 29 settembre 2020)– Laha ufficialmente presentato un’al River Plate per il difensore. Il River Plate non non ha accettato la proposta ma i viola continuano a lavorare per provare a chiudere l’accordo tra i due club e portare il giovane difensore in Italia.sarebbe l’alternativa per sostituire Milenkovic, obiettivo dell’Inter (nel caso parta Skriniar) oppure Pezzella.perGiornal.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, c'è l'offerta al #River per #MartinezQuarta - Mattodioz : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Fiorentina, c'è l'offerta al #River per #MartinezQuarta - nadi1913 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Fiorentina, c'è l'offerta al #River per #MartinezQuarta - Davide1926___ : RT @NicoSchira: Il #Parma spinge per Riccardo #Saponara. Il trequartista è un pallino di Liverani (l'ha già allenato a Lecce) e soprattutto… - Fiorentina_ole : ?? Prima offerta della #Fiorentina per #MartinezQuarta, il River non ha ancora accettato però. #calciomercato (by… -