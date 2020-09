Calcio: Sileri, basta abbracci in campo (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET - "Gli abbracci e l'esultanza in campo dovrebbero essere vietati. La distanza deve comunque essere mantenuta. Se da 1 positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 29 SET - "Glie l'esultanza indovrebbero essere vietati. La distanza deve comunque essere mantenuta. Se da 1 positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il ...

MediasetTgcom24 : Calcio, il viceministro della salute Sileri: 'Basta abbracci in campo' - SportMore2 : Sileri 'basta abbracci in campo'e se facessimo basta assurdità? ??. #COVID19 #sport #calcio - Andrea59749012 : RT @MediasetTgcom24: Calcio, il viceministro della salute Sileri: 'Basta abbracci in campo' - cjmimun : Calcio: Sileri, basta abbracci in campo - LucianoQuaranta : RT @MediasetTgcom24: Calcio, il viceministro della salute Sileri: 'Basta abbracci in campo' -