Busta con proiettile al magistrato che ha chiesto il carcere per Dana Lauriola (Di martedì 29 settembre 2020) Conteneva due proiettili calibro 9×21 la Busta indirizzata al magistrato Elena Bonu intercettata al Tribunale di Sorveglianza di via Bologna. Bonu ha firmato l’ordinanza con cui sono state respinte le misure alternative per Dana Lauriola, la militante No Tav e di Askatasuna che è stata condannata a due anni di carcere. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 29 settembre 2020) Conteneva due proiettili calibro 9×21 laindirizzata alElena Bonu intercettata al Tribunale di Sorveglianza di via Bologna. Bonu ha firmato l’ordinanza con cui sono state respinte le misure alternative per, la militante No Tav e di Askatasuna che è stata condannata a due anni di. L'articolo proviene da Nuova Società.

TORINO. Una busta pluriball con all'interno due proiettili calibro 9×21 è stata intercettata oggi al Tribunale di Sorveglianza di via Bologna. Il pacco era indirizzato al magistrato Elena Bonu che ha ...

TORINO. Una busta pluriball con all'interno due proiettili calibro 9×21 è stata intercettata oggi al Tribunale di Sorveglianza di via Bologna. Il pacco era indirizzato al magistrato Elena Bonu che ha ...