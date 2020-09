Burnley-Manchester City EFL Cup | mercoledì ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 29 settembre 2020) Entrambe hanno perso ma è fuori di dubbio che sia quella della squadra di Guardiola la sconfitta che ha fatto più rumore. 2-5 in una gara nella quale il Manera passato in vantaggio e in grado di controllare. Dopo una batosta, anche se cominciano ad diventare un po’ troppe per chi ha certe … InfoBetting: Scommesse Sportive e