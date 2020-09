«Borat 2» | pronto il ritorno di Sacha Baron Cohen

Leggi su gqitalia

(Di martedì 29 settembre 2020) Tremate, tremate,2 è in arrivo. Il tremito, s'intende, sarà quello delle risate, perché dal sequel del film cult dic'è da aspettarsi almeno lo stesso livello di follia del “primo”, se non di più. Anzi, il dubbio che il sequel possa superare l'originale, arriva già dal titolo della pellicola, trapelata in rete per un errore del sito del WGAW (Writers Guild of America West): la pagina dedicata al film è stata subito rimossa, ma tanto è bastato per rivelare le 18 (!) parole che compongono il titolo di2. Stando a quanto è sfuggito, infatti, il nuovo film diha questo titolo completo: ...