Boom di casi al Genoa, Spadafora: 'Preoccupante ma il campionato non ferma'

All'indomani della clamorosa notizia dei 14 giocatori positivi del Genoa e del rischio del rinvio di alcune partite, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiarito che non pensa che si fermerà il campionato.

RegLombardia : #LNews Nessun decesso, boom di tamponi (22.805) e zero casi a Cremona, Lodi e Sondrio. Alto il numero dei guariti… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, oltre 50mila positivi. Oggi 16 morti e 1.494 casi in più, boom in Campania - globalistIT : Boom di casi al Genoa, Spadafora: 'Preoccupante ma il campionato non ferma' - gael99 : RT @sono_farmaci: Hanno avuto il coraggio di dire che ci sono stati meno casi dove ci sono state più vaccinazioni antinfluenzali. Il boom… - infoitsport : Coronavirus, boom di casi nel Genoa: la Serie A teme un nuovo stop -

Il Ministro dello Sport: "Non siamo ancora nelle condizioni di dover parlare di uno stop della Serie A". Ciononostante, non bisogna sottovalutare la situazione.

Coronavirus, scendono a 269 i positivi nel trapanese

15,45 - Buone notizie sul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani con un netto calo dei positivi. Si passa, infatti, ...

