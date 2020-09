Bonomi rilancia un patto per l’Italia. E il governo si dice pronto al dialogo (Di martedì 29 settembre 2020) Il presidente Confindustria: «Non possiamo diventare il Sussidistan, rinunciare al Mes danno certo». L’occasione è stata l’assemblea dell’associazione, la prima del nuovo presidente. Leggi su corriere (Di martedì 29 settembre 2020) Il presidente Confindustria: «Non possiamo diventare il Sussidistan, rinunciare al Mes danno certo». L’occasione è stata l’assemblea dell’associazione, la prima del nuovo presidente.

Moixus1970 : RT @Corriere: Gli industriali incalzano Conte: Bonomi rilancia un patto per l’Italia. Il governo: sì al dialogo - Corriere : Gli industriali incalzano Conte: Bonomi rilancia un patto per l’Italia. Il governo: sì al dialogo - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Gli industriali incalzano Conte: Bonomi rilancia un patto per l’Italia. Il governo: sì ... - Corriere : Gli industriali incalzano Conte: Bonomi rilancia un patto per l’Italia. Il governo: sì ... - WH_Beveridge : RT @marcotrocu: Conte rilancia il ruolo dello stato dell’economia di fronte all’assemblea di Confindustria, nonostante Bonomi avesse appena… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonomi rilancia Bonomi a governo: "Serve grande patto, su Recovery non si può fallire" Adnkronos Bonomi chiaro e preciso

“Il presidente Bonomi ha tracciato una precisa analisi del presente. Del momento complesso e della forza delle imprese nell’affrontarlo. Imprese che dal dopoguerra hanno investito nel paese e lo hanno ...

Bonomi a governo: "Serve grande patto, su Recovery non si può fallire"

Un grande patto per l'Italia, una nuova alleanza tra imprese, sindacati e governo, con cui mettere a punto una strategia comune che sfrutti le risorse del Recovery Fund, metta mano alle riforme e rila ...

“Il presidente Bonomi ha tracciato una precisa analisi del presente. Del momento complesso e della forza delle imprese nell’affrontarlo. Imprese che dal dopoguerra hanno investito nel paese e lo hanno ...Un grande patto per l'Italia, una nuova alleanza tra imprese, sindacati e governo, con cui mettere a punto una strategia comune che sfrutti le risorse del Recovery Fund, metta mano alle riforme e rila ...