Bonomi a Conte | “Serve una rotta | chiediamo al governo un nuovo partto per l’Italia”

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Serve una rotta precisa per dare significato complessivo alle misure e per tracciare la rotta serve un approdo sicuro”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si rivolge al premier Giuseppe Conte, dal palco dell’assemblea degli imprenditori. “Servono scelte per l’Italia del futuro, scelte anche controvento. Serve il coraggio del futuro”, continua.