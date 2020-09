Bollettino Coronavirus del 29 Settembre 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 29 Settembre è +0,52% (ieri +0,48%) con 313.011 contagiati totali, 226.506 dimissioni/guarigioni (+1.316) e 35.875 deceduti (+24); 50.630 infezioni in corso (+307). Elaborati 90.185 tamponi (ieri 51.109); 1.648 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,82% (ieri 2,92%). Ricoverati con sintomi 3.048 (+51); terapie intensive +7 (271). Nuovi casi soprattutto in: Campania 286; Lazio 219; Lombardia 203; Sicilia 163; Veneto 140; Piemonte 100; Emilia Romagna 97; Liguria 89; Sardegna 82; Puglia 76. In Lombardia curva +0,19% (ieri +0,11%) con 13.791 tamponi (ieri 7.933 ) e 203 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,47% (ieri 1,50%); 106.528 contagiati totali; ricoverati +9 (315); terapie intensive +2 (33); 3 decessi (16.951). Qualche rapida considerazione sull’indice Rt, guardato con ansia da molti nella prima fase ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 29è +0,52% (ieri +0,48%) con 313.011 contagiati totali, 226.506 dimissioni/guarigioni (+1.316) e 35.875 deceduti (+24); 50.630 infezioni in corso (+307). Elaborati 90.185 tamponi (ieri 51.109); 1.648 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,82% (ieri 2,92%). Ricoverati con sintomi 3.048 (+51); terapie intensive +7 (271). Nuovi casi soprattutto in: Campania 286; Lazio 219; Lombardia 203; Sicilia 163; Veneto 140; Piemonte 100; Emilia Romagna 97; Liguria 89; Sardegna 82; Puglia 76. In Lombardia curva +0,19% (ieri +0,11%) con 13.791 tamponi (ieri 7.933 ) e 203 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,47% (ieri 1,50%); 106.528 contagiati totali; ricoverati +9 (315); terapie intensive +2 (33); 3 decessi (16.951). Qualche rapida considerazione sull’indice Rt, guardato con ansia da molti nella prima fase ...

