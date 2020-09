Bollette, da ottobre rincari per luce (+15,6%) e gas (+11,4%). Ma il 2020 si chiuderà con un risparmio medio di 207 euro a famiglia (Di martedì 29 settembre 2020) A prima vista sembra una stangata a tutti gli effetti: dal primo ottobre la bolletta dell’elettricità aumenterà del +15,6%, mentre quella del gas dell’+11,4%. Effetto della ripresa delle attività economiche e dei consumi dopo il lungo lockdown causato dal coronavirus. I prezzi dell’energia tornano quindi vicino ai livelli pre-Covid, ma a fine 2020 il bilancio sarà comunque positivo per le tasche degli italiani: le famiglie potranno contare su un risparmio complessivo di circa 207 euro rispetto al 2019. È quanto calcola l’Arera, spiegando che la spesa annua per la luce sarà di circa 485 euro, con una variazione del -13,2% (pari a 74 euro risparmiati). Quella del gas, invece, sarà di circa 975 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) A prima vista sembra una stangata a tutti gli effetti: dal primola bolletta dell’elettricità aumenterà del +15,6%, mentre quella del gas dell’+11,4%. Effetto della ripresa delle attività economiche e dei consumi dopo il lungo lockdown causato dal coronavirus. I prezzi dell’energia tornano quindi vicino ai livelli pre-Covid, ma a fineil bilancio sarà comunque positivo per le tasche degli italiani: le famiglie potranno contare su uncomplessivo di circa 207rispetto al 2019. È quanto calcola l’Arera, spiegando che la spesa annua per lasarà di circa 485, con una variazione del -13,2% (pari a 74risparmiati). Quella del gas, invece, sarà di circa 975 ...

