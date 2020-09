Blerim Djimsiti – Milan | contatto

Leggi su zon

(Di martedì 29 settembre 2020) Un sondaggio delper il difensore albanese. E’ lui il difensore centrale ricercato? E’ entratonel toto difensore centrale del. Come scritto da Tuttomercatoweb, l’entourage del giocatore avrebbe ricevuto un sondaggio della società rossonera, ormai da settimane alla ricerca di un difensore centrale. Con Fofana ufficiale al Leicester e l’interesse per Tomiyasu del Bologna, il difensore albanese di Gasperini entrerebbe nel casting dopo l’ormai imminente cessione di Paqueta al Lione., convocato dal mister dell’Atalanta Gasperini per la sfida di domani sera all’Olimpico contro la Lazio, rimane in attesa di novità. Sarà fumata bianca? Segui ZON.IT su Google News.