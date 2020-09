Bioparco di Roma: concerti gratuiti di pianoforte il 3 e 4 Ottobre (Di martedì 29 settembre 2020) Il Bioparco di Roma ospiterà la manifestazione ‘Villa Borghese piano days’, maratona di concerti per pianoforte gratuiti presso la Sala dei Lecci (ingresso dedicato da Viale Aldrovandi incrocio con Viale Rossini) dalle ore 11.00 alle 21.00. Il tutto si svolgerà sabato 3 Ottobre e domenica 4 Ottobre, un fine settimana all’insegna della buona musica e nel bel mezzo di un panorama tutto da ammirare per la sua straordinaria bellezza. Un modo per rilassarsi e per scoprire che le note del pianoforte rappresentano tutti gli stati d’animo della nostra vita, è un viaggio dentro se stessi e nella nostra anima. Leggi anche: South Park: su Comedy Central sbarca uno speciale tutto da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020) Ildiospiterà la manifestazione ‘Villa Borghese piano days’, maratona diperpresso la Sala dei Lecci (ingresso dedicato da Viale Aldrovandi incrocio con Viale Rossini) dalle ore 11.00 alle 21.00. Il tutto si svolgerà sabato 3e domenica 4, un fine settimana all’insegna della buona musica e nel bel mezzo di un panorama tutto da ammirare per la sua straordinaria bellezza. Un modo per rilassarsi e per scoprire che le note delrappresentano tutti gli stati d’animo della nostra vita, è un viaggio dentro se stessi e nella nostra anima. Leggi anche: South Park: su Comedy Central sbarca uno speciale tutto da ...

