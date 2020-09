Biden-Trump, la sfida tv è una prova di carattere (Di martedì 29 settembre 2020) Una cosa è certa. Il dibattito di questa sera fra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden sarà molto seguito: in tv e su Internet. La scelta di una nuova giudice per la Corte suprema e la pubblicazione delle dichiarazioni delle tasse del presidente poche ora prima dell’evento hanno dato un tocco di drammaticità in più all’appuntamento, assicurandogli un’ampia visibilità. Il dibattito presidenziale è un’istituzione nella vita politica americana: è cambiato molto nel tempo, ma negli ultimi quattro anni l’accelerazione sembra essere aumentata. Cosa è cambiato da quando Hillary e Donald si insultavano cercando di minare le reciproche candidature? Di primo acchito si potrebbe rispondere non tantissimo: ma non è così. E ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Una cosa è certa. Il dibattito di questa sera fra il presidente uscente Donalde lonte Joesarà molto seguito: in tv e su Internet. La scelta di una nuova giudice per la Corte suprema e la pubblicazione delle dichiarazioni delle tasse del presidente poche ora prima dell’evento hanno dato un tocco di drammaticità in più all’appuntamento, assicurandogli un’ampia visibilità. Il dibattito presidenziale è un’istituzione nella vita politica americana: è cambiato molto nel tempo, ma negli ultimi quattro anni l’accelerazione sembra essere aumentata. Cosa è cambiato da quando Hillary e Donald si insultavano cercando di minare le reciproche candidature? Di primo acchito si potrebbe rispondere non tantissimo: ma non è così. E ...

MediasetTgcom24 : Usa, Biden contro Trump: 'Ha pagato meno tasse di un'infermiera' #JoeBiden - Agenzia_Ansa : #Usa2020, le regole del dibattito tv fra Trump e Biden Sei domande scelte dal moderatore di Fox, 90 minuti di scon… - CaterpillarAM : Elezioni USA: voteresti per Trump o per Biden? #SondaggiDaIncubo - VincenzoOrab96 : @Martorelli_26 Trump doveva perdere anche nel 2016, tutti danno Biden già vincente, per me non è scontato. - marfeluca : 'La distanza, addirittura la differenza, tra la #politica e la #società. Tra la fantasia e la realtà.' --->… -