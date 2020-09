Berra al Pordenone e Semenzato al Bari, arrivano anche le ufficialità (Di martedì 29 settembre 2020) Lo scorso 24 agosto vi abbiamo raccontato in esclusiva come il Pordenone avesse messo gli occhi su Filippo Berra, terzino destro classe 1995 del Bari. Oggi il club neroverde ha ufficializzato l’operazione con la formula del prestito sino a giugno 2021. A fare il percorso inverso è invece Semenzato. «Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Daniel Semenzato al Bari» si legge nell’altra nota ufficiale. foto: profilo twitter Pordenone L'articolo Berra al Pordenone e Semenzato al Bari, arrivano anche le ufficialità proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Lo scorso 24 agosto vi abbiamo raccontato in esclusiva come ilavesse messo gli occhi su Filippo, terzino destro classe 1995 del. Oggi il club neroverde ha ufficializzato l’operazione con la formula del prestito sino a giugno 2021. A fare il percorso inverso è invece. «IlCalcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Danielal» si legge nell’altra nota ufficiale. foto: profilo twitterL'articoloalalle ufficialità proviene da Alfredo Pedullà.

