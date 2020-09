“Berlusconi è risultato negativo al primo tampone | il secondo nei prossimi giorni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) “Ieri il presidente ha fatto il, aspettiamo ilneigiorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo“. A dare l’annuncio è Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. La notizia è stata confermata anche da fonti di Forza Italia. L’ex premier si è sottoposto ieri al test e oggi è il suo 84esimo compleanno, che ha trascorso in isolamento ad Arcore. Proprio a causa del Covid è stata accolta la richiesta di legittimo impedimento nel processo sul caso Ruby ter a Milano, che vede imputato il leader di Forza Italia per corruzione in atti giudiziari, assieme ad altre 28 ...