Berlusconi | 84Â° compleanno in quarantena con la compagna Marta | oggi il risultato dell' ultimo tampone

(Di martedì 29 settembre 2020)inper Silvio, l'ex premier trovato positivo al coronavirus ormai quasi un mese fa, e che proprio per via del Covid ha passato anche diversi giorni in ospedale con ...

GoalItalia : Dai trionfi col Milan alla favola Monza, con la passione di sempre ?? Silvio Berlusconi spegne 84 candeline ?? - cheapperia : RT @perchetendenza: 'Auguri Presidente': Perché Silvio Berlusconi compie 84 anni - il_latinista : Tanti auguri a @berlusconi per i suoi 84 anni. #Berlusconi - delca_it : Oggi Silvio Berlusconi compie 84 anni. O, come amano dire i suoi molti detrattori, 41-bis +2. - perchetendenza : 'Auguri Presidente': Perché Silvio Berlusconi compie 84 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi 84°

«Buon compleanno di cuore a Silvio Berlusconi, con l'augurio che riesca a vincere al più presto la sua battaglia contro il Covid per tornare a lavorare per il bene del Paese». Lo scrive sui suoi ...Compleanno in quarantena per Silvio Berlusconi, l'ex premier trovato positivo al coronavirus ormai quasi un mese fa, e che proprio per via del Covid ha passato ...