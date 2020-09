Beppe Grillo “espulso” da eBay: cosa è successo al garante del M5S (Di martedì 29 settembre 2020) Beppe Grillo Aveva messo in vendita a 1.000 euro su eBay una pietra pomice ‘magica’: è stato espulso per l’atto provocatorio. “Decisione inappellabile”, ha fatto sapere la piattaforma di shopping online Anche Beppe Grillo è stato espulso e ad emettere la sentenza “inappellabile” è eBay, la piattaforma di shopping on-line sui cui ieri “l’Elevato” aveva … L'articolo Beppe Grillo “espulso” da eBay: cosa è successo al garante del M5S proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020)Aveva messo in vendita a 1.000 euro suuna pietra pomice ‘magica’: è stato espulso per l’atto provocatorio. “Decisione inappellabile”, ha fatto sapere la piattaforma di shopping online Ancheè stato espulso e ad emettere la sentenza “inappellabile” è, la piattaforma di shopping on-line sui cui ieri “l’Elevato” aveva … L'articolo“espulso” daaldel M5S proviene da www.meteoweek.com.

