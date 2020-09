BEAUTIFUL | anticipazioni 30 settembre | la verità su BETH | ora tutti la sanno!

(Di martedì 29 settembre 2020)puntatadi mercoledì 302020:Leggi anche: Una Vita: MAURO e FELIPE trovano una pista su MARCIA ma…Flo (Katrina Bowden) inizia a raccontare a Liam (Scott Clifton) e Wyatt (Darin Brooks) tutta la storia e giustifica il suo coinvolgimento spiegando che pensava di aggirare le regole per garantire ad una bimba una vita migliore. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) riporta a Ridge (Thorsten Kaye) le parole di Douglas (Henry Joseph Samiri), mentre il bambino telefona a Thomas (Matthew Atkinson). Liam, tra mille difficoltà, riesce a rivelare a Hope (Annika Noelle) la verità, mentre Thomas le urla di non ascoltarlo…: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

