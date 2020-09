Bassetti: “Il caso Genoa? Può diventare la Waterloo dei tamponi” (Di martedì 29 settembre 2020) Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dopo il caso dei 14 positivi nel Genoa, attraverso il suo facebook ha commentato la notizia. “Quello che sta accadendo al Genoa Calcio potrebbe rappresentare la “Waterloo dei tamponi” – spiega così l’infettivologo. Dopo poche ore dall’esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di serie A. I tamponi possono dare, da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e dall’altra produrre un esercito di positivi asintomatici. Rischiamo di far circolare soggetti negativi al tampone ma in fase di incubazione che trasmettono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Matteo, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, dopo ildei 14 positivi nel, attraverso il suo facebook ha commentato la notizia. “Quello che sta accadendo alCalcio potrebbe rappresentare la “dei tamponi” – spiega così l’infettivologo. Dopo poche ore dall’esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di serie A. I tamponi possono dare, da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e dall’altra produrre un esercito di positivi asintomatici. Rischiamo di far circolare soggetti negativi al tampone ma in fase di incubazione che trasmettono ...

zizionice : RT @valy_s: Oggi rifanno i tamponi al #Genoa. Forse sta storia,visto che riguarda il calcio e non noi comuni mortali,metterà in luce la “TR… - AndreaZeoli : RT @ASampierdarena: Povero Bassetti, annichilito dalla realtà. Nel suo cherry picking frenetico non può nemmeno più postare le mappe ECDC (… - sadecesen_2016 : RT @riktroiani: 'Quello che sta accadendo al Genoa potrebbe rappresentare la 'Waterloo' dei tamponi’'. Così il Prof. #Bassetti: 'Rischiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti “Il Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera