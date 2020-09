Barbara D’Urso “madre snaturata” | festa rovinata per la conduttrice

Leggi su chenews

(Di martedì 29 settembre 2020)D’Urso condivide con i fan un tenero momento, ma alcuni haters le rovinano lacon commenti molto forti: “madre snaturata“D’Urso, Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Sempre al centro dell’attenzione dei suoi tantissimi fan e follower,D’Urso continua a lasciare tutti senza parole ma anche ad attirare le critiche degli haters che senza pietà lasciano commenti poco gradevoli: “madre snaturata“. Da qualche settimana, la bella ed amataha ripreso il suo consueto lavoro a Canale 5 nei suoi diversi programmi che, come sicuramente sapranno in tanti, sono: ‘Live – Non è la D’Urso‘, ‘Pomeriggio 5‘ e ‘Domenica ...