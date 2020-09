Barbara D’Urso fa gli auguri al figlio e su Instagram pubblica una foto inedita stupenda (Di martedì 29 settembre 2020) Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una foto dolcissima e inedita, in occasione del compleanno del figlio Emanuele: lo scatto ritrae la nota conduttrice, giovane e bellissima come oggi, che tiene tra le braccia il bambino neonato. La foto immortala un gesto di grande tenerezza: la D’Urso, con uno sguardo dolcissimo e pieno d’amore, con una mano tiene il ciuccio e con l’altra accarezza il mento del suo piccolo. Ad accompagnare lo scatto la frase “Ti amo. 29 settembre“, e a seguire l’hashtag “La mia vita”. Il post della conduttrice ha conquistato i suoi fan, che hanno fatto riempito di commenti la foto con il figlio da piccolo, lasciando anche migliaia di ... Leggi su dilei (Di martedì 29 settembre 2020)D’Urso hato suunadolcissima e, in occasione del compleanno delEmanuele: lo scatto ritrae la nota conduttrice, giovane e bellissima come oggi, che tiene tra le braccia il bambino neonato. Laimmortala un gesto di grande tenerezza: la D’Urso, con uno sguardo dolcissimo e pieno d’amore, con una mano tiene il ciuccio e con l’altra accarezza il mento del suo piccolo. Ad accompagnare lo scatto la frase “Ti amo. 29 settembre“, e a seguire l’hashtag “La mia vita”. Il post della conduttrice ha conquistato i suoi fan, che hanno fatto riempito di commenti lacon ilda piccolo, lasciando anche migliaia di ...

