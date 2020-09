Baby George riceve in regalo un dente di squalo: ma Malta lo rivuole indietro e… (Di martedì 29 settembre 2020) Baby George ha ricevuto in regalo qualcosa di molto particolare ed insolito: un fossile. Il piccolo ha una vera e propria passione per la preistoria ed è stato davvero molto felice di questo regalo, come si può vedere nelle foto pubblicate dal profilo ufficiale di Kensington Palace. Adesso però il governo dell’ex colonia inglese ne chiede la restituzione. Baby George: riceve un regalo ma adesso dovrà restituirlo Il principino George di Windsor ha ricevuto in dono un fossile, per l’esattezza un dente di squalo risalente a 23 milioni di anni fa. Apparteneva ad un Carcharodon Megalodon. Cos’è? E’ il progenitore dello squalo bianco. ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020)ha ricevuto inqualcosa di molto particolare ed insolito: un fossile. Il piccolo ha una vera e propria passione per la preistoria ed è stato davvero molto felice di questo, come si può vedere nelle foto pubblicate dal profilo ufficiale di Kensington Palace. Adesso però il governo dell’ex colonia inglese ne chiede la restituzione.unma adesso dovrà restituirlo Il principinodi Windsor ha ricevuto in dono un fossile, per l’esattezza undirisalente a 23 milioni di anni fa. Apparteneva ad un Carcharodon Megalodon. Cos’è? E’ il progenitore dellobianco. ...

L'erede al trono ha ricevuto il fossile da Sir David Attenborough, che l'aveva trovato sull'isola alla fine degli anni '60. Ma ora l'ex colonia britannica ne chiede la restituzione ...

