Auto blu e grisaglia: i grillini sono imbroglioni travestiti da moralisti. Urge vaccino per debellarli (Di martedì 29 settembre 2020) C'è chi ha la testa oblunga, chi schiacciata e chi – come i grillini – addirittura superflua. Vivessimo in una nazione seria e non nella succursale europea della caraibica Repubblica di Bananas, Di Maio, Crimi, Azzolina e il loro capocomico Elevato non starebbero nei tiggì bensì di fronte a un giudice con l'accusa di abuso della credulità popolare. Mai, neppure negli anni più bui della peggiore casta, si era visto un movimento politico rimangiarsi con la voracità di uno squalo tutte le sue promesse. Una vera ingordigia, plasticamente rappresentata dalla sfilata di Auto blu a bordo delle quali solo ieri hanno raggiunto un agriturismo per celebrarvi un vertice più inutile delle loro inutili zucche. Tutte le promesse tradite dai ...

HuffPostItalia : M5S, ritorno alle origini in auto blu - La7tv : #lariachetira @AugustoMinzolin sui 5 Stelle: 'Non è un risolvere i problemi ma un rinvio. In politica a qualcosa de… - AlbertoBagnai : Mentre scendo al Senato un branco di auto blu sale verso la Farnesina. Sarà Of Mayo? Sorrido e penso a quando da S.… - fiorini_mara : RT @rosadineve: QUELLI DEL M5S SONO STATI DI PAROLA HANNO ABOLITO LE AUTO BLU. ADESSO LE CHIAMANO AUTO DI SERVIZIO - paolaokaasan : RT @GeMa7799: Luigi Di Maio e Vito Crimi alla riunione M5s in auto blu. Dagospia, la paparazzata imbarazzante... -