Australia femminile, niente panchina per Carolina Morace (Di martedì 29 settembre 2020) niente panchina dell’Australia femminile per Carolina Morace: ad aggiudicarsi l’incarico è Tony Gustavsson Carolina Morace non sarà il nuovo commissario tecnico dell’Australia femminile, la cui panchina è stata ufficialmente affidata allo svedese Tony Gustavsson. L’allenatrice italiana era in corsa anche con Joe Montemurro dell’Arsenal ed Emma Hayers del Chelsea. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020)dell’per: ad aggiudicarsi l’incarico è Tony Gustavssonnon sarà il nuovo commissario tecnico dell’, la cuiè stata ufficialmente affidata allo svedese Tony Gustavsson. L’allenatrice italiana era in corsa anche con Joe Montemurro dell’Arsenal ed Emma Hayers del Chelsea. Leggi su Calcionews24.com

calciofemita : ???? Gustavsson vs Carolina Morace: la @FFA si prepara ad annunciare il nuovo allenatore delle @TheMatildas ????… - calciofemita : ???? Carolina Morace è la nuova favorita per essere la prossima allenatrice delle @TheMatildas ???? - calciofemita : ???? Le nuove maglie da trasferta della nazionale australiana non sono disponibili nelle taglie da donna: @Nike e… - calciofemita : ???? L’offerta congiunta #AsOne di Australia e Nuova Zelanda per la Coppa del Mondo 2023 porterà ad uno dei tornei pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia femminile UFFICIALE: Niente panchina dell'Australia per Morace. Sarà Gustavsson il ct delle Matildas TUTTO mercato WEB Australia femminile, niente panchina per Carolina Morace

Carolina Morace non sarà il nuovo commissario tecnico dell’Australia femminile, la cui panchina è stata ufficialmente affidata allo svedese Tony Gustavsson.

Niente panchina dell'Australia per Morace. Sarà Gustavsson il ct delle Matildas

Non sarà Carolina Morace l’allenatrice dell’Australia femminile a partire dal prossimo gennaio. L’allenatrice italiana era in.

Carolina Morace non sarà il nuovo commissario tecnico dell’Australia femminile, la cui panchina è stata ufficialmente affidata allo svedese Tony Gustavsson.Non sarà Carolina Morace l’allenatrice dell’Australia femminile a partire dal prossimo gennaio. L’allenatrice italiana era in.