(Di martedì 29 settembre 2020) In vista aumenti delleper lae il gas. Secondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ci saranno consistenti rincari dal 1, in misura del 15,6% per lae dell’11,4% per il gas

Agenzia_Italia : Le bollette costeranno di più, ma è un segnale di ripresa - FirenzePost : Aumentano le bollette del gas (+11,4%) e della luce (+15,6%) dal 1 ottobre - GPiziarte : Le bollette costeranno di più, ma è un segnale di ripresa - LietellalietaM : RT @Agenzia_Italia: Le bollette costeranno di più, ma è un segnale di ripresa - sabri1271 : RT @Stefy65093574: @alessandrogn @ImolaOggi In un momento così questi aumentano le bollette! Una pensata grandiosa! Grazie governo di m.... -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano bollette

L’AQUILA – Il Consiglio regionale ha approvato nel pomeriggio il progetto di legge sulle “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia urbanistica”. Il testo, di iniziativa della maggiora ...In vista aumenti delle bollette per la luce e il gas. Secondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ci saranno consistenti rincari dal 1 ottobre, in misura del 15,6% per la ...