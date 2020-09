Audi A3 Sportback - Ecco i dettagli della variante ibrida plug-in

(Di martedì 29 settembre 2020) Lsi appresta a introdurre la nuova generazioneA3-in. La prima versione lanciata, identificata dalla sigla 40 TFSI e, arriverà nelle concessionarie europee a fine anno: in Germania gli ordini sono già aperti con prezzi a partire da 37.470 euro. Le caratteristiche. Grazie a una batteria da 13 kWh (del 48% più capace rispetto a quellavecchia A3-in), laricaricabile dichiara fino a 67 km in elettrico calcolati nel ciclo Wltp (78 nel ciclo Nedc), aumentando sensibilmente le percorrenze a emissioni zero. La versione 40 TFSI e conta su 204 CV di sistema; questultimo è composto da un 1.4 TFSI da 150 CV e 250 Nm che fa squadra con un motore elettrico da 80 ...

Da oggi in Italia è iniziata la prevendita per le nuove versioni dell'Audi A3: in arrivo ad ottobre quella con tecnologia mild-hybrid (da 30.150 Euro) e quella con propulsore a metano g-tron (da 31.90 ...ROMA - Audi ha svelato la Q5 Sportback: vettura con cui espande ulteriormente gli orizzonti nel mercato dei Suv, prevista nelle concessionarie italiane a metà del prossimo anno. La new entry di Ingols ...