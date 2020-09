Attentato di Parigi, il terrorista è un pakistano di 25 anni passato dall’Italia (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Di anni ne ha 25, non 18 come aveva inizialmente dichiarato. E non si chiama Hassan Alì ma Zaheer Hassan Mahmoud. Stiamo parlando del pakistano irregolare che venerdì scorso ha compiuto un attacco a colpi di mannaia vicino all’ex sede di Charlie Hebdo a Parigi. La vera identità del terrorista è stata scoperta dagli investigatori tramite una semplice ricerca sul suo cellulare. Poche ore dopo l’Attentato, il ministro degli Interni Gérald Darmian, aveva parlato senza mezzi termini di “terrorismo islamista”. Adesso il procuratore antiterrorismo, Jean-François Ricard, ha fatto sapere durante una conferenza stampa che l’aggressore 25enne è arrivato in Francia nel 2018 passando da diversi Paesi tra i quali ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set – Dine ha 25, non 18 come aveva inizialmente dichiarato. E non si chiama Hassan Alì ma Zaheer Hassan Mahmoud. Stiamo parlando delirregolare che venerdì scorso ha compiuto un attacco a colpi di mannaia vicino all’ex sede di Charlie Hebdo a. La vera identità delè stata scoperta dagli investigatori tramite una semplice ricerca sul suo cellulare. Poche ore dopo l’, il ministro degli Interni Gérald Darmian, aveva parlato senza mezzi termini di “terrorismo islamista”. Adesso il procuratore antiterrorismo, Jean-François Ricard, ha fatto sapere durante una conferenza stampa che l’aggressore 25enne è arrivato in Francia nel 2018 passando da diversi Paesi tra i quali ...

