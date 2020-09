Attentato a Parigi, il terrorista era passato per l’Italia. E la Francia lo foraggiava con un sussidio (Di martedì 29 settembre 2020) passato per l’Italia, radicalizzato, foraggiato con sussidi dal governo francese. È l’identikit del principale sospetto dell’attacco di Parigi di venerdì, a due passi dalla ex sede di Charlie Hebdo, nel quale due persone sono state ferite in modo grave. È stato lo stesso terrorista, che ha detto di chiamarsi Zaheer Hassan Mahmoud, a fornire dettagli sulla propria identità e su come sia giunto in Francia, dopo essere partito dal Pakistan nel marzo del 2018. Il terrorista di Parigi passato per l’Italia I dettagli forniti da Mahmoud sono stati resi noti dal procuratore nazionale francese anti terrorismo, Jean-Francois Ricard, nel corso di una conferenza stampa. Mahmud ha chiarito di essere nato nel 1995 e di avere quindi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020)per l’Italia, radicalizzato, foraggiato con sussidi dal governo francese. È l’identikit del principale sospetto dell’attacco didi venerdì, a due passi dalla ex sede di Charlie Hebdo, nel quale due persone sono state ferite in modo grave. È stato lo stesso, che ha detto di chiamarsi Zaheer Hassan Mahmoud, a fornire dettagli sulla propria identità e su come sia giunto in, dopo essere partito dal Pakistan nel marzo del 2018. Ildiper l’Italia I dettagli forniti da Mahmoud sono stati resi noti dal procuratore nazionale francese anti terrorismo, Jean-Francois Ricard, nel corso di una conferenza stampa. Mahmud ha chiarito di essere nato nel 1995 e di avere quindi ...

