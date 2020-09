Atrofia muscolare spinale, Mercuri (Gemelli): nuove terapie su presintomatici sono incoraggianti (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – “Cos’e’ l’Atrofia muscolare spinale? E’ una malattia genetica con una incidenza di circa 1 su 6mila/10mila nati ed e’ legata alla mutazione del gene Smn. Mutazioni di questo gene fa in modo che non si produca una proteina utile per i motoneuroni che sono le strutture che danno l’impulso ai muscoli.” “Quando facciamo riferimento alla Sma parliamo di un gruppo di patologie che vanno da una forma molto grave, conosciuta anche nel passato come quella di tipo 1, che si caratterizza per la sua comparsa prima dei 6 mesi.” “Questi piccoli pazienti, prima delle terapie di cui parleremo, non riuscivano ad acquisire la capacita’ di stare seduti da soli. La forma di tipo 2 aveva una comparsa, tra i 6 e i 12 mesi e si caratterizzava ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – “Cos’e’ l’? E’ una malattia genetica con una incidenza di circa 1 su 6mila/10mila nati ed e’ legata alla mutazione del gene Smn. Mutazioni di questo gene fa in modo che non si produca una proteina utile per i motoneuroni chele strutture che danno l’impulso ai muscoli.” “Quando facciamo riferimento alla Sma parliamo di un gruppo di patologie che vanno da una forma molto grave, conosciuta anche nel passato come quella di tipo 1, che si caratterizza per la sua comparsa prima dei 6 mesi.” “Questi piccoli pazienti, prima delledi cui parleremo, non riuscivano ad acquisire la capacita’ di stare seduti da soli. La forma di tipo 2 aveva una comparsa, tra i 6 e i 12 mesi e si caratterizzava ...

