iconanews : Atlantia, con Cdp disponibili ma garanzie inaccettabili - fisco24_info : Atlantia, con Cdp disponibili ma garanzie inaccettabili: Lettera a governo: Trattativa va condotta in contesto di m… - TV7Benevento : Aspi: Atlantia al Governo, sempre coerenti con impegni assunti il 14/7... - straneuropa : Ora #Atlantia ribadisce la decisione di cedere #Aspi Ma 'disponibilità a proseguire le trattative con @GruppoCDP C… - CorriereQ : Borsa: Milano giù (-0,5%) con petrolio e banche, su Atlantia -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia con

"Per quanto riguarda la trattativa con Cdp", Atlantia, nella lettera al Governo "ribadisce di aver compiuto e di voler compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo rispettoso delle finalità espress ...Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende solleci ...