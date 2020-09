Assemblea Confindustria, Bonomi lancia un “nuovo patto per l’Italia” ma nessuna autocritica. I dipendenti paghino l’Irpef da soli (Di martedì 29 settembre 2020) Se fosse solo per le imprese private saremmo un paese meraviglioso. Peccato ci sia anche tutto il resto. E’ questa l’estrema sintesi della prima Assemblea di Confindustria di Carlo Bonomi, presidente eletto la scorsa primavera che ha dovuto rimandare di 4 mesi a causa della pandemia. Nel paese che da un ventennio è ultimo in Europa per tassi di crescita economica,l’unico accenno di mea culpa del leader degli imprenditori riguarda il gap retributivo tra uomini e donne: “noi uomini dobbiamo cambiare testa”. A posto così. Sbrigata rapidamente la pratica del passaggio di consegne con il presidente uscente Vincenzo Boccia, parte quella che da anni è la solita tiritera Confindustriale: ridateci gli incentivi di industria 4.0, tuteliamo l’ambiente ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Se fosse solo per le imprese private saremmo un paese meraviglioso. Peccato ci sia anche tutto il resto. E’ questa l’estrema sintesi della primadidi Carlo, presidente eletto la scorsa primavera che ha dovuto rimandare di 4 mesi a causa della pandemia. Nel paese che da un ventennio è ultimo in Europa per tassi di crescita economica,l’unico accenno di mea culpa del leader degli imprenditori riguarda il gap retributivo tra uomini e donne: “noi uomini dobbiamo cambiare testa”. A posto così. Sbrigata rapidamente la pratica del passaggio di consegne con il presidente uscente Vincenzo Boccia, parte quella che da anni è lata tiriterale: ridateci gli incentivi di industria 4.0, tuteliamo l’ambiente ma ...

Confindustria : Domani appuntamento con l’Assemblea 2020. Partecipa all'evento anche sui social utilizzando l'hashtag… - Confindustria : Inizia #IlCoraggiodelFuturo l'Assemblea #Confindustria2020 Puoi seguire l'evento in LIVE streaming ?? su: Confindu… - Confindustria : Nel nostro volume “Italia 2030-2050” che consegneremo a fine Assemblea #Confindustria2020 è indicata la nostra visi… - dritanhocja : RT @Confindustria: #IlCoraggiodelFuturo 'Non si viaggia insieme per cambiare luogo. Si viaggia insieme per cambiare idea” È online la prim… - fattoquotidiano : Assemblea Confindustria, Bonomi lancia un “nuovo patto per l’Italia” ma nessuna autocritica. I dipendenti paghino… -