Asl Salerno | dal 1° ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale | tutte le info

cilentonotizie : ASL Salerno: campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020, si parte il 1° ottobre - ONDANEWSweb : ASL Salerno. Dal 1° ottobre prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020 - - GazzettaSalerno : Infezioni all’Ospedale di Eboli, Asl Salerno precisa. -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Salerno

ondanews

La diffusione dei contagi da SARS-CoV-2 in Italia, in Campania e in provincia di Benevento è in aumento. Una crescita progressiva da agosto in poi. E’ questione di lana caprina dibattere se quella in ...Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Lanzara: nel centro Sprar della cittadina della provincia di Salerno, su 40 ospiti, sono 11 le persone che sono ...