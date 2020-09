Ascolti tv, “Nero a Metà” si aggiudica la serata (Di martedì 29 settembre 2020) La serie tv si impone il lunedì sera con il 20.4% di share Nella serata di lunedì sera, la fiction Rai, “Nero a Metà” si impone e si aggiudica la prima serata. La serie ottiene il 20.4% di share con 4.7 milioni di spettatori. Alle spalle, ma in risalita, la puntata serale del “Grande Fratello Vip” che ottiene 3,1 milioni con il 19.8% terminando però quasi due ore dopo rispetto alla fiction. I dati del lunedì, sono sempre migliori rispetto a quelli del venerdì: come l’anno scorso, lo show di Alfonso Signorini, va in onda con due puntate alla settimana. Tra liti, Ares Gate e polemiche c’è un lieve miglioramento per un programma che in generale ha stancato il pubblico da casa. Su Rai 2, Boss in Incognito ottiene il 6.17% mentre su Italia 1, la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 settembre 2020) La serie tv si impone il lunedì sera con il 20.4% di share Nelladi lunedì sera, la fiction Rai, “Nero a Metà” si impone e sila prima. La serie ottiene il 20.4% di share con 4.7 milioni di spettatori. Alle spalle, ma in risalita, la puntata serale del “Grande Fratello Vip” che ottiene 3,1 milioni con il 19.8% terminando però quasi due ore dopo rispetto alla fiction. I dati del lunedì, sono sempre migliori rispetto a quelli del venerdì: come l’anno scorso, lo show di Alfonso Signorini, va in onda con due puntate alla settimana. Tra liti, Ares Gate e polemiche c’è un lieve miglioramento per un programma che in generale ha stancato il pubblico da casa. Su Rai 2, Boss in Incognito ottiene il 6.17% mentre su Italia 1, la ...

zazoomblog : Ascolti TV Lunedì 28 settembre 2020. Vince Nero a Metà (19.21%-21.75%) GF in crescita (19.76%). Clerici 15.38% -… - zazoomblog : Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020: Grande Fratello VIP Nero a metà Boss in incognito dai Auditel e share -… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020: Grande Fratello VIP, Nero a metà, Boss in incognito, dai Auditel e share https://t.… - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 28 settembre 2020: Grande Fratello VIP, Nero a metà, Boss in incognito, dai Auditel e share - Maurizio2L : @nonelarena Certo che te poi mette a camicia bianca quanto te pare penso che Fabio Fazio te farà nero con gli ascol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti “Nero Malore in mare all'Argentario, muore la principessa Giorgiana Corsini Affaritaliani.it