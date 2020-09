Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 28 settembre 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 28 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Nero a metà hanno totalizzato 4862 spettatori, 19.22% di share, il primo e 4524 (21.75%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3130 spettatori (19.76%). Il film The Foreigner su Italia1 ha avuto 1462 spettatori (6.36%); su Rai2 il programma Boss in Incognito si è portato a casa 1484 spettatori (6.18%), mentre la puntata PresaDiretta su Rai3 1529 spettatori (6.35%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 863 spettatori (4.84%), mentre su La7 il film Sette Anni in Tibet 469 spettatori (2.28%). Ascolti tv ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 29 settembre 2020)dei programmi più visti di, lunedì 28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi di Nero a metà hanno totalizzato 4862 spettatori, 19.22% di share, il primo e 4524 (21.75%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3130 spettatori (19.76%). Il film The Foreigner su Italia1 ha avuto 1462 spettatori (6.36%); su Rai2 il programma Boss in Incognito si è portato a casa 1484 spettatori (6.18%), mentre la puntata PresaDiretta su Rai3 1529 spettatori (6.35%). Su Rete4 la puntata di Quarta Repubblica ha totalizzato 863 spettatori (4.84%), mentre su La7 il film Sette Anni in Tibet 469 spettatori (2.28%).tv ...

QuiMediaset_it : Su #Canale5: Esordio boom per @Striscia programma + visto dell'access prime-time In 1^ serata record #GFVIP Ottim… - annaritab72 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5: Esordio boom per @Striscia programma + visto dell'access prime-time In 1^ serata record #GFVIP Ottimi as… - Voce_Bianconera : @Toccoditacco10 Era chiaro che con Granabretti si sarebbe puntato al target antiju per dare una botta agli ascolti.… - Ifederik1 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5: Esordio boom per @Striscia programma + visto dell'access prime-time In 1^ serata record #GFVIP Ottimi as… - SaCe86 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5: Esordio boom per @Striscia programma + visto dell'access prime-time In 1^ serata record #GFVIP Ottimi as… -