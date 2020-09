Ascolti E’ sempre mezzogiorno: per Antonella Clerici e il suo bosco missione complicata (Di martedì 29 settembre 2020) E’ sempre mezzogiorno o è sempre La prova del cuoco travestita da fantabosco? E’ una domanda che si sono fatti in tanti seguendo la prima puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda su Rai 1 il 28 settembre 2020. Antonella Clerici ha chiesto del tempo, per poter piano piano far capire il suo intento e spiegare come sarà questo nuovo format del mezzogiorno di Rai 1. Ed è giusto darle del tempo, in altri casi, lo si è fatto anche per anni, arrivando a condannare alla chiusura un programma. Detto questo, c’è anche molta attesa per gli Ascolti che da tempo, condannano la prima rete ammiraglia, a soccombere per poi risalire solo dopo le 16 grazie al Paradiso delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) E’o èLa prova del cuoco travestita da fanta? E’ una domanda che si sono fatti in tanti seguendo la prima puntata di E’in onda su Rai 1 il 28 settembre 2020.ha chiesto del tempo, per poter piano piano far capire il suo intento e spiegare come sarà questo nuovo format deldi Rai 1. Ed è giusto darle del tempo, in altri casi, lo si è fatto anche per anni, arrivando a condannare alla chiusura un programma. Detto questo, c’è anche molta attesa per gliche da tempo, condannano la prima rete ammiraglia, a soccombere per poi risalire solo dopo le 16 grazie al Paradiso delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sempre "Verissimo", ascolti sempre in crescita TGCOM “Si vira su Viola” era “si arriverà su Viola”: la frase chiave del caso Lotti-Palamara fu trascritta male. Ecco gli audio di quella notte

Eccola, la scena madre dell’inchiesta Palamara. I lettori de ilfattoquotidiano.it possono ascoltare in esclusiva il dialogo tra Luca Palamara, Luca Lotti, Cosimo Ferri e altri consiglieri del Csm, la ...

Il 3 ottobre la PFM è a Messina. “La musica come esercizio alla fantasia”

Il 3 ottobre alle 21,30 la Premiata Forneria Marconi salirà sul palco dell’Arena Villa Dante. Per l’occasione abbiamo intervistato Patrick Djivas, tra sogni, difficoltà, il post Covid e la passione pi ...

