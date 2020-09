Ascolti 28 settembre, ecco quanto ha fatto la nuova puntata del Grande Fratello Vip (Di martedì 29 settembre 2020) La tv si è ufficialmente riaccesa e ieri sera abbiamo assistito al secondo (ed a quanto pare ultimo) scontro televisivo fra due colossi: il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la fiction Nero A Metà. Il GF Vip, giunto alla quinta puntata (che ha visto l’eliminazione di Fulvio Abbate) ha totalizzato 3.130.000 spettatori pari al 19,76% di share, mentre la nuova puntata di Nero A Metà ha registrato 4.862.000 telespettatori, share 19,22% e 4.524.000, 21,75% nella seconda puntata Grande Fratello Vip 5 Ascolti 1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^ ... Leggi su biccy (Di martedì 29 settembre 2020) La tv si è ufficialmente riaccesa e ieri sera abbiamo assistito al secondo (ed apare ultimo) scontro televisivo fra due colossi: ilVip di Alfonso Signorini e la fiction Nero A Metà. Il GF Vip, giunto alla quinta(che ha visto l’eliminazione di Fulvio Abbate) ha totalizzato 3.130.000 spettatori pari al 19,76% di share, mentre ladi Nero A Metà ha registrato 4.862.000 telespettatori, share 19,22% e 4.524.000, 21,75% nella secondaVip 51^: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share 2^: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share 3^ ...

