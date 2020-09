As ore 15 | 05 | il Manchester United cerca Cavani o Jovic

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 settembre 2020) Dalla Spagna alle 15,05 è rimbalzata in tutta Europa una notizia che potenzialmente potrebbe rendere elettrizzanti gli ultimi giorni di calciomercato. Secondo il quotidiano iberico As, infatti, ilsarebbe piombato su, centravanti del Real Madrid in uscita dai blancos. I Red Devils, inoltre, tengono calda la pista che conduce ad Edison. As riferisce di fitti contatti con il fratello procuratore per sciogliere il nodo relativo all’elevato ingaggio. Foto tratta dal profilo Twitter Uefa Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.