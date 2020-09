As | Dembélé vicino al Manchester United E’ la chiave per Depay

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 settembre 2020) Il quotidiano spagnolo As fornisce un importante aggiornamento sul mercato del Barcellona e del. Ousmane Dembélé, infatti, sarebbe moltoa trasferirsi ai Red Devils. In questo modo i blaugrana, ricavando circa 50-60 milioni dall’operazione, avrebbero la possibilità di sferrare l’attacco definitivo a Memphis. L’attaccante del Lione è infatti uno degli obiettivi prioritari di Koeman da quando si è seduto sulla panchina del Camp Nou. foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo As: Dembéléal. E’ laperproviene da Alfredo Pedullà.