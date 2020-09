Arte e Ambiente: va a Yourban2030 l'esclusiva artistica di Airlite in Nord America. La no-profit di Veronica De Angelis conferma la sua mission (Di martedì 29 settembre 2020) (Roma 29 settembre 2020) - Dopo aver regalato alla città di Roma Hunting Pollution, il murales mangia-smog più grande d'Europa, e aver chiamato a raccolta 90 street artist da tutto il mondo per finanziare la lotta globale contro il covid19 con Color4Action, Yourban2030, la no-profit diretta da Veronica De Angelis, prosegue la sua mission approdando negli Stati Uniti e in Nord America. Dopo l'Italia, lo fa diventando promotrice unica dei progetti artistici urbani in Nord America con la vernice purifica aria Airlite, tecnologia che si applica come una semplice pittura, che con l'azione della luce elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide, trasformando ogni parete in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) (Roma 29 settembre 2020) - Dopo aver regalato alla città di Roma Hunting Pollution, il murales mangia-smog più grande d'Europa, e aver chiamato a raccolta 90 street artist da tutto il mondo per finanziare la lotta globale contro il covid19 con Color4Action,, la no-diretta daDe, prosegue la suaapprodando negli Stati Uniti e in. Dopo l'Italia, lo fa diventando promotrice unica dei progetti artistici urbani incon la vernice purifica aria, tecnologia che si applica come una semplice pittura, che con l'azione della luce elimina agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, benzene, formaldeide, trasformando ogni parete in un ...

nascapatata : @gmdb E li giudico cruciali non per l'impatto diretto sull'economia ma per l'impatto sull'ambiente e il benessere d… - giocarmon : _ L’arte di arrangiarsi diviene così modello di vita in quell’ambiente cementificato dove la natura che l’animale… - giocarmon : ** L’arte di arrangiarsi diviene così modello di vita in quell’ambiente cementificato dove la natura che l’animal… - CGavinana : RT @CGavinana: #RegioneToscana #autogestione e pratiche solidali. Il caso Firenze #pandemia #covid19 #Firenze #turismo #arte #economia #amb… - cginocchi : @antoniospadaro @civcatt #Banksy è un grandissimo artista, ridurre la sua arte a street art è come disconoscere la… -