"Arriva Udine", il nuovo nome del trasporto pubblico a Udine (Di martedì 29 settembre 2020) SAF Autoservizi, già parte del Gruppo Arriva che ne detiene il 60%, nonché parte del consorzio TPL FVG, cambia denominazione in "Arriva Udine". "Si tratta di un cambiamento storico – afferma Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia e Presidente di Arriva Udine – che conferma la nostra volontà di consolidare la presenza a Udine. La valorizzazione del legame con i territori, e i continui investimenti in innovazione e miglioramento del servizio, sono due punti chiave della strategia del Gruppo nei territori in cui opera". La SAF entra a far parte del Gruppo Arriva nel 2004 e da allora il suo schema di governance basato su una struttura di partenariato pubblico-privato, rimane immutato e si conferma un modello di ...

