Arriva il Professor T. inglese, ennesimo remake della serie investigativa belga (Di martedì 29 settembre 2020) Arriva un nuovo Professor T., stavolta inglese. Sono appena iniziate le riprese della nuova serie investigativa di ITV in sei episodi, che sarà interpretata da Ben Miller, Frances de la Tour, Emma Naomi e Barney White. Basata sull’omonima serie belga di successo, di cui esiste anche un remake tedesco, Professor T. nella versione inglese è ambientata nella splendida cornice di una delle più prestigiose istituzioni culturali del mondo, l’Università di Cambridge, che è anche una meravigliosa opera d’architettura che definisce il panorama per cui è celebre la “città delle guglie”. Protagonista è l’eccentrico ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020)un nuovoT., stavolta. Sono appena iniziate le ripresenuovadi ITV in sei episodi, che sarà interpretata da Ben Miller, Frances de la Tour, Emma Naomi e Barney White. Basata sull’omonimadi successo, di cui esiste anche untedesco,T. nella versioneè ambientata nella splendida cornice di una delle più prestigiose istituzioni culturali del mondo, l’Università di Cambridge, che è anche una meravigliosa opera d’architettura che definisce il panorama per cui è celebre la “città delle guglie”. Protagonista è l’eccentrico ...

lelessj2 : @SCyranoDB @korry_87 @AncelottiIl @CucchiRiccardo altroché: nel settore pubblico specialmente, non appena arriva la… - SergioGridelli : RT @domenicoditell1: #ottoemezzo e arriva il professor Guerra che con eleganza smentisce le enormi puttanate del leghista Sofo - domenicoditell1 : #ottoemezzo e arriva il professor Guerra che con eleganza smentisce le enormi puttanate del leghista Sofo - LaMerlettaia : RT @matra: @LaMerlettaia Fino a quando dalla clinica del Professor Sassaroli non arriva Don Ulrico non ti preoccupare, dopo... annuisci con… - matra : @LaMerlettaia Fino a quando dalla clinica del Professor Sassaroli non arriva Don Ulrico non ti preoccupare, dopo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Professor Arrivano i prof – Trama, trailer e cast del film Giornal