Arrestati Gianluca Jacobini e Giacomo Fusillo Inchiesta per il crac di alcune società del gruppo di Noci | domiciliari per altri quattro | misure cautelari anche per Marco Jacobini e Vito Fusillo

Leggi su noinotizie

(Di martedì 29 settembre 2020) L’riguarda il fallimento del Maiora Group e nei successivi passaggi di quote e fondi in società controllate dai. Coinvolgei duepadre e figlio ex vertici della Banca popolare di Bari. Arrestiper, Vincenzo Elio Giacovelli,, Salvatore Leggiero, Nicola Loperfido e Girolamo Stabile. Interdizione per un anno nei confronti dioperate dai militari della Guardia di finanza. L'articolo ...