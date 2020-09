Arrestata per terrorismo Alice Brignoli, la “mamma dell’Isis” (Di martedì 29 settembre 2020) La cittadina italiana localizzata in Siria, dove ha ricoperto un ruolo attivo nell'istruzione dei figli alla causa della jihad Leggi su lastampa (Di martedì 29 settembre 2020) La cittadina italiana localizzata in Siria, dove ha ricoperto un ruolo attivo nell'istruzione dei figli alla causa della jihad

lauraboldrini : #NinaBahinskaya, 73 anni. Non ha avuto paura di piazzarsi davanti a un blindato per fermarlo. È sempre in prima fi… - Agenzia_Ansa : Alice #Brugnoli l'italiana partita per la #Siria per unirsi alla #jihad è stata arrestata dai #carabinieri del #Ros… - fanpage : Scappò con marito e figli piccoli per unirsi all' #Isis, arrestata Alice Brignoli - danieledv79 : RT @RepubblicaTv: Alice Brignoli, arrestata in Siria e rimpatriata 'mamma Isis': Rintracciata in siria e arrestata Alice Brignoli, cittadin… - pier2856 : RT @Gianmar26145917: Terrorismo: Alice Brignoli arrestata dal Ros in #Siria ?? Rimpatriati anche i figli educati da lei e il padre alla #jih… -