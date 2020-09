Arrestata dal Ros in Siria Alice Brignoli. E’ la moglie di un combattente dell’Isis italo-marocchino. Sarà rimpatriata insieme ai figli (Di martedì 29 settembre 2020) I Carabinieri del Ros hanno individuato e arrestato Alice Brignoli, l’italiana, indagata per associazione con finalità di terrorismo internazionale, che si trovava da tempo in Siria, insieme ai suoi 4 figli e al marito. I Carabinieri, dopo una lunga indagine, sono riusciti a rintracciare la donna e i figli minori consentendo il rimpatrio dell’intera famiglia. Le indagini hanno accertato che nel 2015 la Brignoli, insieme al marito, italo-marocchino, Mohamed Koraichi, e ai loro quattro figli minori, si erano allontanati dall’Italia per raggiungere i territori occupati dall’autoproclamato “Stato Islamico”. In Siria Koraichi ha preso parte alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 settembre 2020) I Carabinieri del Ros hanno individuato e arrestato, l’italiana, indagata per associazione con finalità di terrorismo internazionale, che si trovava da tempo inai suoi 4e al marito. I Carabinieri, dopo una lunga indagine, sono riusciti a rintracciare la donna e iminori consentendo il rimpatrio dell’intera famiglia. Le indagini hanno accertato che nel 2015 laal marito,, Mohamed Koraichi, e ai loro quattrominori, si erano allontanati dall’Italia per raggiungere i territori occupati dall’autoproclamato “Stato Islamico”. InKoraichi ha preso parte alle ...

