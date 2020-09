Armenia, Mkhitaryan sui social: 'Mi schiero con la mia nazione' (Di martedì 29 settembre 2020) Non sono giorni facili questi per Henrikh Mkhitaryan, vista la tensione alle stelle nel sud del Caucaso, con decine di morti. Gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, territorio conteso da Armenia e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) Non sono giorni facili questi per Henrikh, vista la tensione alle stelle nel sud del Caucaso, con decine di morti. Gli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, territorio conteso dae ...

Ultime Notizie dalla rete : Armenia Mkhitaryan Scontri tra Azerbaigian e Armenia, Mkhitaryan scende in campo: "Basta crimini" La Gazzetta dello Sport Armenia: Mkhitaryan,'Turchia smetta di reclutare terroristi'

"La Turchia deve interrompere ogni forma di sostegno a questa offensiva, compreso il reclutamento di terroristi stranieri per attaccare gli armeni". (ANSA) ...

Venti di guerra tra Armenia e Azerbaigian: oltre 20 morti. Cosa sta succedendo nel Nagorno Karabakh?

Nuovi scontri nel conflitto fra Armenia e Azerbaigian: almeno 23 i morti e 100 feriti. Cosa sta accadendo nel conflitto per l'indipendenza del Nagorno Karabakh ...

