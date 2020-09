Armando Incarnato non solo cavaliere di “Uomini e Donne” ma anche attore di Fiction Ecco cosa ha rivelato Maria De Filippi

Leggi su virali.video

(Di martedì 29 settembre 2020) Di nuovo caos a Uomini e Donne e stavolta come quasi ogni volta a scatenarlo è stato ilnapoletano. Il napoletano non sembra mai abbassare la guardia è proprio che nell’ultima puntata ha fatto una segnalazione alla redazione di “Uomini e Donne” sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Il 38enne napoletano infatti avrebbe accusato il nuovo corteggiatore di Gemma, Paolo, arrivato in studio per conoscere la dama , nota donna del parterre femminile, edavrebbedi aver sentito qualche gli ha fatto presupporre che non stesse lì per corteggiare Gemma, ma per avere visibilità, comunicando tutto prima alla redazione e successivamente al pubblico. Foto: witty.it/Uomini e Donne Il ...