AresGate | rivelata l’identità dell’attrice scomparsa | “Ecco la verità”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Una settimana fa, quando i canali Mediaset potevano ancora parlare dell’, Lory Del Santo nel salotto di Federica Panicucci fece una rivelazione inquietante, parlando di un’attrice. “Quando io stavo preparando The Lady la mia migliore attrice – che poi non ha più fatto The Lady – l’ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno fatto loro (Morra e Adua, ndr). A questa ragazza hanno poi cambiato il nome, lei è andata a Roma quattro volte a firmare il contratto ed è. Mi ha telefonato poi dicendo: ‘Mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese, cambierò il numero’. Da lì l’hanno incorporata in questa situazione, non l’ho mai più rivista. Questa ragazza è ...