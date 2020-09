Approvate le nuove tariffe Tari, riduzioni per utenze domestiche e imprese (Di martedì 29 settembre 2020) A San Mauro Approvate in Consiglio comunale del 28 settembre scorso le nuove Tariffe della tassa rifiuti, Tari, per l'anno 2020. La delibera approvata prevede riduzioni sia per le utenze sia per le ... Leggi su cesenatoday (Di martedì 29 settembre 2020) A San Mauroin Consiglio comunale del 28 settembre scorso ledella tassa rifiuti,, per l'anno 2020. La delibera approvata prevedesia per lesia per le ...

unimessina : Approvate dagli Organi collegiali dell’Ateneo le linee programmatiche per la ripresa delle attività didattiche a.a.… - redazione_smp : Approvate in Consiglio Comunale le nuove tariffe TARI - Riduzioni per utenze domestiche e imprese colpite da emerge… - Jammasrl : Sanremo (IM), approvate nuove tariffe TARI. Addio ad agevolazioni ai locali no-slot: in un anno nessuna richiesta - anninavigneto : @MrTrix007 @MaleficoRojo @StefanoFassina @PTridico @Mov5Stelle @pdnetwork @GiuseppeConteIT @inps Sei rimasto al… - AliseoLiguria : Approvate le graduatorie borse di studio universitarie anni successivi e alloggi nuove ammissioni – anni successivi… -