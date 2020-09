Aouar Juventus, “RMC Sport” conferma: nuovi contatti tra Juve e Lione (Di martedì 29 settembre 2020) Aouar Juventus – Nel mirino di Paratici c’è da tempo il numero 8 del Lione Houssem Aouar. Il centrocampista francese nella scorsa Champions League ha stregato i bianconeri, che vorrebbero portarlo a Torino. Il calciatore avrebbe già dato la sua disponibilità a giocare con Cristiano Ronaldo ma la situazione post Covid non aiuta la Juventus. Infatti i Lione chiede 50 milioni per il suo cartellino. Aouar Juventus, le ultimissime sul francese Secondo quanto riferito da RMC Sport, dopo aver trovato nelle settimane passate un principio d’accordo con il giocatore, il club bianconero avrebbe infatti contattato la dirigenza del Lione nelle scorse ore per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020)– Nel mirino di Paratici c’è da tempo il numero 8 delHoussem. Il centrocampista francese nella scorsa Champions League ha stregato i bianconeri, che vorrebbero portarlo a Torino. Il calciatore avrebbe già dato la sua disponibilità a giocare con Cristiano Ronaldo ma la situazione post Covid non aiuta la. Infatti ichiede 50 milioni per il suo cartellino., le ultimissime sul francese Secondo quanto riferito da RMC Sport, dopo aver trovato nelle settimane passate un principio d’accordo con il giocatore, il club bianconero avrebbe infatti contattato la dirigenza delnelle scorse ore per ...

