Anziano rapinato dopo prelievo al bancomat | arrestata coppia

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Rapinanomentre preleva al, due arresti. I carabinieri della stazione di Bacoli hanno arrestato per rapina aggravata un 18enne e una 20enne incensurati di origini romene. Avevano appenaunmentre prelevava contanti al. Secondo quanto ricostruito, la 20enne, incinta, aveva aspettato che l’atm erogasse il denaro per poi spingere contro una fioriera il 71enne. Il complice, nel frattempo, aveva recuperato le banconote: 2.000 euro in contanti il bottino. I militari, poco lontani, hanno ricevuto una segnalazione dal 112, si sono messi immediatamente sulle tracce dei dueri e li hanno catturati mentre tentavano la fuga a piedi lungo le strade limitrofe. La giovane è stata ...